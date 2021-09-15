شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يطالب الجمهور بالدعاء لابنته عائشة وتعافيها من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن حفنى، صانع ألعاب نادى الزمالك، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لابنته عائشة المريضة، ونشر أيمن حفني دعاء على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: " اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفي عائشة شفاء لا يغادر سقمًا.. دعواتكم لها بالشفاء".



ايمن حفنى على تويتر

ولا أحد ممن ينتمى إلى عشق القلعة البيضاء لم يعرف قيمة أيمن حفنى لاعب القلعة البيضاء، خاصة أنه يمتلك رصيد قوى فى قلوب محبى النادى الأبيض، لما قدمه اللاعب للفريق على مدار سنوات.

أيمن حفنى يسعى إلى استعادة الروح والفنيات خلال المرحلة المقبلة فى ظل نية الإدارة التجديد له، لا سيما أنه لاعب يمتلك قيمة كبيرة وسط زملاؤه، حيث فجر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، مفاجأة، أنه كان هناك اتفاق بينه وبين الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى قائدا الفريق الأبيض، يقتضى أن درع الدورى سيتسلمه أيمن حفنى صانع الألعاب العائد لقلعة ميت عقبة، تكريما له واحتفاءً به وبعودته لارتداء القميص الأبيض بعد الفوز بالبطولة هذا الموسم الحالى، إلا أن ما حدث ليلة التتويج بالدورى أفسد ذلك.

وبدأت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجهز عقد التجديد لأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أوصى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى باستمرار اللاعب لمدة موسم مع الفارس الأبيض وعدم إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المنقضى.

وتجهز إدارة نادى الزمالك العقد الجديد لأيمن حفنى من أجل التوقيع عليه ليتم التجديد لمدة موسم للاعب، لاسيما أن كارتيرون أشاد بمستوى أيمن حفنى ونجح اللاعب فى تسجيل هدف فى شباك البنك الأهلى فى آخر مواجهة بالدورى، ليعود اللاعب للتهديف بعد غياب 930 يوم، حيث يعود آخر أهداف أيمن حفنى مع الزمالك فى مسابقة الدورى كانت بشباك النجوم بالموسم قبل الماضى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف يوم 9 فبراير 2019.