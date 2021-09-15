شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، قادما من موزمبيق عبر الإمارات، حيث سيتم اليوم توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

قامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات البرتغالي كارلوس كيروش عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، عقب وصوله من موزمبيق علي متن الخطوط الإماراتية.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

كانت قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.