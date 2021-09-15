اخبار الرياضه

أسباب وراء تألق فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وراء تألق فينيسيوس جونيور مع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تطور كبير شهده مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية.

 

وأحرز فينيسيوس جونيور حتى الآن 4 أهداف مع ريال مدريد، في 4 جولات خاضها الفريق في ، قبل ملاقاة إنتر ميلان الإيطالي في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

 

وأجبر فينيسيوس جونيور مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي على إعادته للتشكيل الأساسي، بعدما بدأ الموسم على دكة البدلاء لصالح البلجيكي إيدين هازارد والذي لا يزال لم يستعد مستواه حتى الآن.

 

أنشيلوتي تحدث عن الأسباب التي جاءت وراء تطور مستويات فينيسيوس جونيور، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان، الأربعاء، في .

 

وقال أنشيلوتي إن اللاعب البرازيلي يمتلك ميزة مهمة ربما تكون سببا في ظهوره بهذا المستوى في الجولات الأولى من الليجا، وهي أنه يكون باردا أمام مرمى الخصوم.

 

وأوضح المدرب الإيطالي أنه لم يعامل فينيسيوس بشكل خاص منذ قدومه لتدريب ريال مدريد، قائلا: "أدفعه في التدريبات من أجل أن يزيد من تركيزه".

 

كما اعتبر مدرب ريال مدريد أن كثرة اللعب تعد أحد أهم أسباب تطور اللاعب البرازيلي بعد التركيز والجدية في التدريبات.

 

يُذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي، والذي رحل فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عدم الحصول على أي ألقاب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا