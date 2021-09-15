أسباب وراء تألق فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تطور كبير شهده مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية.



وأحرز فينيسيوس جونيور حتى الآن 4 أهداف مع ريال مدريد، في 4 جولات خاضها الفريق في الدوري الإسباني، قبل ملاقاة إنتر ميلان الإيطالي في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وأجبر فينيسيوس جونيور مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي على إعادته للتشكيل الأساسي، بعدما بدأ الموسم على دكة البدلاء لصالح البلجيكي إيدين هازارد والذي لا يزال لم يستعد مستواه حتى الآن.

أنشيلوتي تحدث عن الأسباب التي جاءت وراء تطور مستويات فينيسيوس جونيور، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي إن اللاعب البرازيلي يمتلك ميزة مهمة ربما تكون سببا في ظهوره بهذا المستوى في الجولات الأولى من الليجا، وهي أنه يكون باردا أمام مرمى الخصوم.

وأوضح المدرب الإيطالي أنه لم يعامل فينيسيوس بشكل خاص منذ قدومه لتدريب ريال مدريد، قائلا: "أدفعه في التدريبات من أجل أن يزيد من تركيزه".

كما اعتبر مدرب ريال مدريد أن كثرة اللعب تعد أحد أهم أسباب تطور اللاعب البرازيلي بعد التركيز والجدية في التدريبات.

يُذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي، والذي رحل فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عدم الحصول على أي ألقاب.