الامارات | معلومة صادمة عن برشلونة تحدث لأول مرة في التاريخ.. ميسي السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة عن برشلونة تحدث لأول مرة في التاريخ.. ميسي السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق برشلونة بثلاثية نظيفة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني ليكرر الأخير فوزه السابق في دوري الأبطال أيضاً ولكن هذه المرة كانت في غياب أسطورة الفريق الأرجنتيني ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، وبعيدا عن النتيجة كشف الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على "تويتر"، معلومة صادمة عن نادي برشلونة تحدث لأول مرة في تاريخ مشاركة النادي في البطولة.

وقال إن نادي برشلونة لم يتمكن من القيام بأي تسديدة على مرمى بايرن ميونخ في المباراة. وكان برشلونة خسر في أول ظهور له في بطولة دوري الأبطال بدون ميسي، بعد تواجد دام ما يقارب 17 عام مع الفريق، قبل ان ينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي باريس سان جيرمان.

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