الامارات | مربط دبي يقيم مزاداً للخيول مع انطلاق "إكسبو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يقيم مزاداً للخيول مع انطلاق "إكسبو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مربط دبي للخيول العربية عن إقامة مزاد خاص بإنتاجه المحلي خلال الأيام الأولى من انطلاق فعاليات معرض " إكسبو 2020 دبي" الشهر المقبل.

ويقام المزاد على الميدان العشبي لمربط دبي يوم السبت التاسع من أكتوبر المقبل ليكون موعدا عالميا جديدا لعرض جديد إنتاج المربط من أجمل الخيول العربية الأصيلة التي اشتهر بجودتها وإنجازاتها القياسية التي جعلت منه الأفضل في العالم والأكثر إقبالا في السنوات الأخيرة من المرابط العالمية بفضل التقدم الكبير لإنتاجه في تطوير دماء خيولها وتحقيق نتائج ذهبية في البطولات الدولية.

ويتضمن برنامج المزاد معاينة الخيول المعروضة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ثم انطلاق المزايدة في الساعة الثانية.

ويعتزم مربط دبي عرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية وذلك من أجل منح مناسبة إكسبو 2020 ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات بوصفها سوقا عالمية للتميز والجودة وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

ويعتبر مربط دبي الأقوى إنتاجا عالميا في السنوات الأخيرة كميا ونوعيا باعتراف مجتمع الخيل العربي في العالم سواء تعلق الأمر بالتقييم الصادر عن الخبراء والمتتبعين في هذا المجال أو بالنتائج القياسية التي تحفظها البطولات المحلية والعالمية على مدى تاريخها.

ولاتزال تتردد أصداء النجاح القياسي الذي حققه المربط في مزاده الأخير الذي أقيم داخل أسوار المربط في الثالث عشر من مارس الماضي وهو نجاح أسدل الستار عن نجاحات المزادات السابقة بتحقيق رقم قياسي جديد، فيما بلغ سعر أغلى خيل بيع بالمزاد 800 ألف درهم مع المهرة دي شفا وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي شرود مما يفسر مستوى التنافس وحرص المشاركين على ضم إنتاج مربط دبي إلى مرابطهم وضخ دماء الخيول ذات الجودة العالية في برامج التربية والإنتاج لديهم.

ومثلما سجل مربط دبي مبادرة كريمة لفائدة المشاركين في المزاد الماضي بتخصيصه مجموعة من شبوات فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفحل العالمي دي سراج وذلك من خلال عملية السحب بالقرعة على مجموعات ثلاث متضمنة شبوة وشبوتين وثلاث شبوات مقسمة حسب قيمة الشراء يتوقع أن يجدد المربط خلال مزاد إكسبو المبادرة نفسها وهو أسلوب اعتاده المربط في كل مزاداته تشجيعا للمشاركين أو تخصيصا نصيبا من ريعها للحاجات الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن مربط دبي قد أطلق موسم التشبية من فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم ومن الفحل العالمي بثنائية ذهبية دي سراج والفحل المتميز دي نائل وهي فرصة يعتبرها المهتمون سانحة للإستفادة من هذه الأهرامات الإنتاجية في تطوير الخيل العربية لدى المرابط الوطنية والدولية.

وأكد المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المهندس محمد التوحيدي أن مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية يقام بشكل استثنائي لثاني مرة هذا العام بعد المزاد السنوي الذي أقيم في شهر مارس وذلك تجاوبا مع الأهمية القصوى للحدث العالمي إكسبو 2020 الذي سينطلق أكتوبر المقبل.

وقال إن مزاد إكسبو 2020 حدث عالمي كبير وفرصة تاريخية ومربط دبي معني جدا بالمساهمة من زاوية اختصاصه ونعلم أن كل المعنيين بتطوير مجالات نشاطاتهم سيكونون في الموعد ومن حق المهتمين بالخيل العربية الأصيلة وتطوير إنتاجهم الإستفادة من إمكانيات الجودة العالمية التي يتيحها المربط.

من جهته اعتبر المدير التنفيذي لمربط دبي عبد العزيز المرزوقي أن مزاد إكسبو 2020 حدثا يستمد قوته من عاملين مهمين أولهما أهمية الحدث العالمي التاريخي معرض إكسبو 2020 وثانيهما الأهمية البالغة للمزاد نفسه نظرا للطلب المتزايد على الإنتاج المحلي لمربط دبي لاسيما بعد النجاح القياسي الذي شهده المزاد السنوي في مارس الماضي وكذلك النتائج العالمية التي حققها إنتاجنا وتمتعت به عشرات المرابط من الشرق والغرب في منصات التتويج الدولية في المواسم الماضية وخلال العام الجاري الذي تستمر معه إنجازاتها بتفوق لاغبار عليه يتصدر صناعته أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وابنه الفحل العالمي دي سراج.

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