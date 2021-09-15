الامارات | كيف احتفل محمد صلاح بإنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل محمد صلاح بإنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على مشاركة متابعيه سعادته بدخوله نادي الـ 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقام بالاحتفال بطريقة خاصة، وذلك عن طريق نشر فيديو مجمع لأهدافه المائة على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".

واكتفى صلاح بتعليق صغير على الفيديو، حيث كتب عدد الأهداف فقط "100"، دون أن ينشر أي كلمات. وتخطى عدد مشاهدات الفيديو أكثر من مليون ونصف مشاهدة بعد 12 ساعة فقط من نشره، وكان ذلك في نفس اليوم الذي احتفل فيه نادي ليفربول باللاعب مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وكان النجم المصري صلاح، قد أحرز هدف في فوز ليفربول على ليدز (3-0) الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح خامس أسرع لاعب يدخل نادي الـ 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح أهدافه الـ 100 في 162 مباراة بالدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفاً بقميص ليفربول الذي انضم إليه صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي خلال موسم 2013-2014.

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