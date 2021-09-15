شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس بيع بن شرقى فى يناير حال رفضه التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل حال رفضه تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

إدارة الزمالك أعلنت مؤخرا عن توصلها لاتفاق مع أشرف بن شرقى على التجديد لـ3 مواسم مقبلة، ويتبقى فقط بند الشرط الجزائى هو مثار الخلاف بين النادى واللاعب، إلا أن إدارة الزمالك بدأت فى تأمين موقفها منعا لتكرار سيناريو التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك السابق والذى ماطل فى تجديد تعاقده حتى رحل فى نهاية الموسم مجانا دون أن يستفيد الزمالك منه ماديا.

وكشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أنه حال عدم موافقة بن شرقى على تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة سيتم عرضه للبيع فى يناير المقبل والاستفادة ماديا من وراء بيع آخر 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم ملف تجديد بن شرقى خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد هجوم الجماهير على إدارة النادى بسبب عدم إبرام صفقات قوية حتى الآن واقتراب الميثركاتو الصيفى من الانتهاء.

ويتمسك بن شرقى بوضع شرط جزائى بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار على أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم فى العقد الجديد، كما يتمسك اللاعب المغربي بوضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته، في المقابل فإن إدارة الزمالك ترفض بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات والتي تنص علي أحقية اللاعب بفسخ تعاقده في حالة تأخر صرف 3 أقساط متتالية، بينما تسعي إدارة الزمالك لوضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون يورو وليس دولار ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني في العقد الجديد.