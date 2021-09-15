شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الأربعاء، المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة استعداداً لمواجهة الطلائع بكأس السوبر المقرر له 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني، منح بدر بانون لاعب الفريق راحة بعد عودته إلى القاهرة وظهوره في ملعب التتش.

وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع بانون على هامش مران المستبعدين من مباراة بتروجت الودية، التى انتهت بالتعادل السلبى، ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلى للتدريبات اليوم الأربعاء، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها الفريق أمس، ليتدرب اليوم ثم يخوض ودية المقاولون العرب مساء غد باستاد التتش بعدها يدخل الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية لحين خوض مباراة السوبر المحلي يوم 21 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب أمام طلائع الجيش.

وتُعد ودية المقاولون الثانية للأهلي خلال الفترة الحالية بعد ودية بتروجت يوم الاثنين، التى انتهت بالتعادل السلبى وأهدر خلالها أحمد عبد القادر العائد للفريق من الإعارة ضربة جزاء.