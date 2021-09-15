شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يصل مطار القاهرة لاستقبال كيروش مدرب الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالى نيو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة لمطار القاهرة لاستقبال البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى يصل اليوم الاربعاء لتولى مهمة تدريب الفريق، بعد أن وقع الاختيار عليه من قبل اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة.

واتفق اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية مع البرتغالى كارلوس كيروش على تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر، ليبدأ خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفنى المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل.. ويجهز ضياء السيد تقريرًا شاملًا عن اللاعبين لتقديمه لـلمدير الفنى الذى يصل القاهرة اليوم.

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