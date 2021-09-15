شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دموع سعد سمير بسبب الرحيل عن الأهلى ووداع زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل سعد سمير لاعب النادى الأهلى فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء، حيث يستعد للخروج معاراً لنادى فيوتشر إف سى بداية من الموسم الجديد، ويبحث سعد سمير مع مسئولى فيوتشر إف سى التفاصيل النهائية لصفقة انتقاله من القلعة الحمراء للنادى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات بين سعد سمير وبين إدارة فيوتشر أسفرت عن انتقال الأول للأخير على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

ووافق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على رحيل سعد سمير لعدم الحاجة الفنية لجهوده.

وأخطر سعد سمير إدارة الأهلي بالموافقة على عرض فيوتشر بعدما طلب مهلة من مسئولى ناديه ، للرد على العرض الذى تقدمت به إدارة النادى الصاعد حديثاً للدوري لضمه.

ومنح مسئولو الأهلى سعد سمير حرية الرحيل عن النادى سواء بشكل نهائى أو الإعارة لأى نادٍ خلال الموسم الجديد بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تقديراً لدوره مع المارد الأحمر كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادى الأهلى

وشارك سعد سمير فى 204 مباريات مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدفا وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدوري الممتاز ولقب لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى.

ولعب سعد سمير لنادى المقاولون العرب وشارك فى 14 مباراة فيما لعب للمصرى البورسعيدى 12 مباراة، ليكون إجمالى مبارياته 230 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة.