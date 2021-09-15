شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أصحاب المهارة يرفعون شعار التحدى على مضارب "البادل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أًصبحت لعبة "بادل التنس" واحدة من الألعاب الشهيرة، خاصة بعدما جذبت نجوم الساحرة المستديرة سواء أولئك الذين أعلنوا اعتزالهم أو المستمرين حتى الآن على المستطيل الأخضر، مثل حازم إمام نجم الزمالك السابق، وقفشة لاعب لنادى الأهلى، وسيد معوض وعماد متعب لاعبو القلعة الحمراء السابقين، ومحمد ناجى جدو نجم المنتخب الأسبق.

بادل التنس هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.

هذه الرياضة بدأت فى أواخر الستينيات بإسبانيا، ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى التسعينيات، وفى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الارستقراطية ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية.

والبادل أكثر مرونة وسهولة من لعبتى الاسكواش والتنس، ولا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضيات الشبيهة.



سيد معوض وجدو



حازم امام ومتعب وسيف زاهر وسيد معوض



سيد معوض



سيد معوض2



عماد متعب



قفشة



قفشة



متعب