شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأخطبوط “أحمد عادل” مع الساحرة المستديرة قبل الانضمام للدراويش ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاسماعيلى عن التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، وتوج أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

جمهور الأهلى لقب أحمد عادل عبد المنعم بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل التوقيع للإسماعيلى.

لعب أحمد عادل عبد المنعم طوال رحلته مع الكرة 156 مباراة ” 122 بالدورى العام و9 بكأس مصر و21 بدورى أبطال افريقيا و4 بكأس الكونفدرالية ” بواقع 13626 دقيقة، منى مرماه 135 هدفًا، كلين شيت 66 لقاء وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.



الأهلى 101 مباراة

مصر المقاصة 46 مباراة

الجونة 9 مباريات

فى حين لعب الاسماعيلى 7 مباريات ضد أحمد عادل عبد المنعم، فاز 3 تعادل 3 خسر 1 له 10 أهداف عليه 7 أهداف، كلين شيت مباراتين مع الأهلى

الدورى العاميوم 17 أبريل 2008 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( عمر جمال )يوم 12 ديسمبر 2009 تعادلا 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد صديق من ضربة جزاء )يوم 25 يونيه 2011 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ( عمرو السولية / محمد بركات فى مرمى فريقه الأسبق )دورى أبطال افريقيايوم 19 سبتمبر 2010 فاز الإسماعيلى 4 / 2 فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات ” أحمد على 2 وعبد الله الشحات ومعتصم سالم ” بالإسماعيلية