شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه بور فؤاد وديا اليوم استعدادا للأهلى بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش أولى مبارياته الودية مساء اليوم الأربعاء أمام بور فؤاد خلال معسكره المغلق المقام حالياً بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى المقرر له يوم 21 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب وأيضاً استعداداً للموسم الجديد.

واصطحب الجهاز الفنى للفريق جميع اللاعبين القدامى والجدد الـ32 لاعباً فى المعسكر من أجل تجهيزهم فنياً وبدنيا ولزيادة الانسجام والتركيز بينهم جميعاً، خاصه مجموعة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادى، ويقود التدريبات الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى والجهاز المعاون ياسر على وسيد السويركى ود سيد عبد القادر والكابتن يسرى عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة.

كما سيخوض الطلائع مباراة وديه أخرى غداً الخميس مع فريق الحمام فى السادسة مساءً، وقد تكون مباراة الحمام بمثابة البروفة الأخيرة أمام عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون للوقوف على مستوى جميع اللاعبين والاستقرار بنسبة كبيرة على خطة وتشكيل لقاء السوبر أمام الأهلى.