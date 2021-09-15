تقارير تونسية: الترجي يتفق مع جناح منتخب فرنسا السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية تونسية، وجود اتفاق بين إدارة نادي الترجي مع الفرنسي حاتم بن عرفة لاعب منتخب الديوك السابق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الصباح التونسية، فإن الاتفاق بين الترجي وبن عرفة ينص على التوقيع للفريق التونسي لمدة موسمين مقبلين.

ولن تكلف الصفقة خزينة الترجي أي مبالغ مالية، كون الدولي الفرنسي السابق غير متعاقد مع نادِ آخر حاليًا.

وكان بوردو الفرنسي هو آخر محطات حاتم بن عرفة، حيث رحل عن صفوفه مطلع يوليو الماضي بعدما انتقل إليه قادمًا من بلد الوليد الإسباني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى اتفاق الترجي مع السنغالي بابي موسى لاعب ديجون الفرنسي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم التالي.