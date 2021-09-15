"غير رسمية".. مهاجم بيراميدز يوضح كواليس انتقاله للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز، أنه تلقى اتصالات غير رسمية من جانب الأهلي والزمالك للتعاقد معه.

لاعب الإسماعيلي السابق تحدث عبر "إذاعة موزاييك" التونسية، قائلاً :"كانت هناك اتصالات غير مباراة مع الأهلي والزمالك، لكن عرض بيراميدز كان جديًا والمحادثات مع مسئوليه كانت واضحة منذ البداية".

وأضاف فخر الدين بن يوسف :"انتقالي إلى بيراميدز سيسمح لي بتحقيق أهدافي الأساسية، والتواجد بصورة منتظمة مع المنتخب التونسي في الفترة القادمة".

وكان صاحب الـ30 عامًا، انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي.

وشارك فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي في الموسم الماضي بواقع (31 مباراة) استطاع من خلالها أن يسجل 11 هدفًا كان آخرهم في شباك الأهلي بدوري WE المصري.