صلاح أساسيًا.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة ميلان في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول خصمه ميلان على ملعب "الآنفيلد" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.(لمعرفة أبرز مباريات الأربعاء اضغط هنا)

تشكيل ليفربول من المنتظر أن يشهد تغيير وحيد من خلال مشاركة القائد جوردان هندرسون على حساب هارفي إليوت والذي تعرض للإصابة في مباراة ليدز يونايتد.

في المقابل، سيتواجد محمد صلاح أساسيًا ليكون بجوار الثنائي ساديو ماني ودييجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرستون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح.

وتعتبر المجموعة الثانية من أقوى المجموعات في المسابقة القارية خلال هذا الموسم نظرًا لتواجد ليفربول مع ميلان وأتليتكو مدريد وبورتو.