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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء الناري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستأنف اليوم الأربعاء مباريات نسخة (2021 - 2022) في مرحلة دور المجموعات.

أبرز مباريات الأربعاء، عندما يستضيف على ملعبه "الآنفيلد" منافسه ميلان، في المقابل يخرج لمواجهة إنتر ميلان.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا:

بيشكتاش × بروسيا دورتموند.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

شيريف تيراسبول × شاختار دونيتسك.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم2.

سبورتنج لشبونة × أياكس أمستردام.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ليفربول × ميلان.. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر سيتي × لايبزيج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 1.

كلوب بروج × باريس سان جيرمان.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

إنتر ميلان × ريال مدريد.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

أتلتيكو مدريد × بورتو.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 2.

- كأس العالم للصالات:

مصر × جواتيمالا.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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