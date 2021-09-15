بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستأنف اليوم الأربعاء مباريات دوري أبطال أوروبا نسخة (2021 - 2022) في مرحلة دور المجموعات.

أبرز مباريات الأربعاء، عندما يستضيف ليفربول على ملعبه "الآنفيلد" منافسه ميلان، في المقابل يخرج ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا:

بيشكتاش × بروسيا دورتموند.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

شيريف تيراسبول × شاختار دونيتسك.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم2.

سبورتنج لشبونة × أياكس أمستردام.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ليفربول × ميلان.. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر سيتي × لايبزيج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 1.

كلوب بروج × باريس سان جيرمان.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

إنتر ميلان × ريال مدريد.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

أتلتيكو مدريد × بورتو.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 2.

- كأس العالم للصالات:

مصر × جواتيمالا.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس.