ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أسدل الستار على الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 في منطقة الغرب، الثلاثاء، بعدما أقيمت المباريات على مدار يومين.



وتأهلت 4 فرق من منطقة الغرب إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، هي الهلال والنصر من السعودية، والوحدة الإماراتي، وبيرسبوليس الإيراني.

وتأهل الهلال إلى ربع النهائي عقب فوزه على استقلال طهران الإيراني 2-0، فيما تخطى النصر تراكتور تبريز الإيراني بهدف وحيد.

الوحدة تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي عقبة مواطنه الشارقة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فيما فاز بيرسبوليس على استقلال دوشنبه الطاجيكي 1-0.

ومن منطقة الشرق، تأهل ناغويا غرامبوس الياباني عقب الفوز على دايغو الكوري الجنوبي 4-2، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي على مدار المباراة.

ومن المُنتظر أن يتم حسم البطاقتين الأخيرتين في الدور ربع النهائي، الأربعاء، من خلال مباراتي جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضد بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2021 تُقام يوم الجمعة المقبل، الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري.