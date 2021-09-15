ديوكوفيتش يخسر مرتين في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش مباراة نهائي أمريكا المفتوحة للتنس أمام الروسي دانييل ميدفيديف، لكنها لم تكن الخسارة الوحيدة.



الخسارة الأبرز تعلقت بشغف الجماهير، حيث أثبتت الإحصاءات أن عدد متابعي نهائي أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات كان أكثر من متابعي نهائي الرجال بين ديوكوفيتش وميدفيديف.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية إن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات بين إيما رادوكانو وليلى فرنانديز جذب عددا من المشاهدين أكبر من نهائي الرجال بين نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن عدد مشاهدي نهائي السيدات يوم السبت وصل إلى 3.4 مليون مشاهد، بينما جذب نهائي الرجال، الذي شهد تتويج الروسي ميدفيديف بلقبه الكبير الأول، عددا وصل إلى 2.7 مليون مشاهد في اليوم التالي.

وربما يفسر ذلك أن نهائي السيدات كان فريدا من نوعه، فهو الأول في البطولات الكبرى في عصر الاحتراف بين لاعبتين غير مصنفتين، لذا زادت نسبة المشاهدات بنسبة 37%، مقارنة بنهائي 2020 عندما فازت ناعومي أوساكا على فيكتوريا أزارينكا.

وبعد يوم واحد من نجاح البريطانية رادوكانو (18 عاما) في أن تصبح أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الكبرى، اصطدم ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في منافسات الرجال بمنافسه ميدفيديف المصنف الثاني في استاد آرثر آش.

ولو كان اللاعب الصربي فاز باللقب، لأصبح أول رجل في 52 عاما يجمع بين كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد، إلى جانب أنه كان سينال لقبه 21 في البطولات الكبرى وينفرد بالرقم القياسي على حساب روجيه فيدرر ورافائيل نادال.

وجذبت نسخة 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة حوالي 881 ألف مشاهد في المتوسط في أوقات الذروة في الولايات المتحدة، وبزيادة تبلغ 33% عن العام الماضي، بينما بلغت زيادة نسبة المشاهدة 13% على مدار أسبوعين من البث.