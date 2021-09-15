شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه جواتيمالا اليوم فى الجولة الثانية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات نظيره جواتيمالا، اليوم الأربعاء فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا فى ليتوانيا.

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.

ويختتم منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته بالمجموعة الثانية أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر الجارى.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.