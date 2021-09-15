شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرب الصفقات الجديدة فى ودية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، قبل اللقاء الودى المرتقب مع النادى الأهلى والمقرر إقامته غداً في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على منح الفرصة للعناصر الجديدة المنضمة مؤخراً للفريق، مثل ممادو نياس وعماد فتحى وحسام حسن.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.