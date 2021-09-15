شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة تابتة.. هل يحقق الأهلى البطولة الثالثة مع صافرة مصطفى غربال فى السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل النادى الأهلى فى مواصلة تحقيق البطولات مع صافرة الحكم الجزائرى مصطفى غربال الذى سيدير مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، والمقرر له الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين طاقم حكام جزائرى بقيادة مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهونى مساعدين، والياس بوكواسة حكم رابع، وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

مصطفى غربال وش السعد

المفارقة أن جميع المباريات التى أدارها مصطفى غربال للأهلى نجح خلالها المارد الأحمر فى تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب، وهو ما يجعل تعيينه لإدارة مباراة السوبر المحلى فأل حسن للأهلى وجماهيره.

وأدار مصطفى غربال مباراتين للأهلى على بطولة، ونجح الأهلى في الفوز بهما، المباراة الأولى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك فى المباراة التى حسمها الشياطين الحمر بهدفين مقابل، وتوج الأهلى باللقب الأفريقى التاسع.

والمباراة الثانية كانت السوبر الأفريقى 2020 ضد نهضة بركان المغربى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن.

فهل يواصل الأهلى تحقيق البطولات مع صافرة مصطفى غربال بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، ويضم السوبر المحلى لقائمة تتويجاته مع غربال.