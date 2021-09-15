شكرا لقرائتكم خبر عن حظر إعلامي على معسكر سيراميكا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا، فرض حظرا اعلاميا على معسكر الفريق المغلق الذى يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 15 يومًا بمدينة شرم الشيخ.

وحرص المدير الفني لفريق سيراميكا على عزل الفريق في مدينة بعيدة لاكسابهم مزيد من التركيز، في المعسكر المغلق الأخير قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وحذر الاعبين من الإدلاء بتصريحات إعلامية خاصة في فترة الانتقالات.

وعاد فريق سيراميكا للتدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 25 أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان منح اللاعبين راحة إضافية وذلك بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض معسكر مغلق من أجل رفع درجات تركيز اللاعبين، وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للموسم الجديد.