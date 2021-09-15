شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام البطولة العربية للجودو باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

شارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية .

وشهدت البطولة إجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة

ويحضر حفل الختام الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى ، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى ، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى