أبطال آسيا: أولسان هيونداي يتأهل لربع النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

صعد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلب على كاواساكي فرونتال الياباني 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للبطولة. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتاً إضافياً لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ضربات الجزاء الترجيحية. وتقام مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال من جولة واحدة يتأهل الفريق الفائز فيها إلى دور الثمانية مباشرة. وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0 أمس الإثنين، في افتتاح منافسات دور الـ16 كما تأهل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق اليوم بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4-2.

