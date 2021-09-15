"كاس" تؤيد عقوبة "فيفا" بإيقاف تيكسيرا مدى الحياة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" اليوم الثلاثاء، تأييد عقوبة إيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا، مدى الحياة بتهمة الفساد. ورفضت محكمة كاس الاستئناف المقدم من تيكسيرا ضد العقوبة المفروضة ضده من جانب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والذي ادعى فيه تيكسيرا أن "فيفا" ليس لديه الاختصاص في مقاضاته. وكانت لجنة القيم بـ"فيفا" قد فرضت الإيقاف على تيكسيرا (74 عاماً) في عام 2019 بداعي بيع الحقوق الإعلامية والتسويقية للاتحاد البرازيلي واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إلى شركات كان قد تلقى منها رشى في مقابل ذلك. كذلك أيدت محكمة كاس فرض غرامة مالية قيمتها مليون فرنك سويسري (08ر1 مليون دولار)، كانت قد فرضت على تيكسيرا من قبل "فيفا". وذكرت المحكمة أن عقوبات "فيفا": "كانت مناسبة نظراً للمبالغ الهائلة للرشى في القضية، وكذلك سلوك ريكاردو تيكسيرا المتعمد، والمسؤولية التي كان يتحملها في تقديم نموذج يحتذى به من خلال مناصبه البارزة في كرة القدم على المستويين المحلي والدولي". كذلك توجه السلطات الأمريكية اتهامات لتيكسيرا بارتكاب مخالفات لكن البرازيل لا تقوم بإجراءات لتسليم مواطنيها.

