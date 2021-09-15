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أبطال آسيا: الوحدة يعبر الشارقة بركلات الترجيح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

حسم الوحدة المواجهة الإماراتية الخالصة ضد الشارقة بالفوز بركلات الترجيح 5-4 ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وانتهت القمة بالتعادل 1-1 بعد اللجوء لوقت إضافي حيث منح السوري عمر خربين التقدم للوحدة في الدقيقة 56 لكن البرازيلي برنارد تعادل سريعاً بعد دقيقتين. وتصدى محمد الشامسي حارس الوحدة لركلتي بن مالانغو وخليل خميس ليمنح الانتصار للوحدة. ولحق الوحدة بالهلال والنصر السعوديين وبيروزي الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب وناجويا جرامبوس الياباني في دور الثمانية. 


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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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