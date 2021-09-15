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بوكيتينو: سان جيرمان ليس فريقاً متناغماً!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أصبح باريس سان جيرمان مرشحاً فوق العادة للتتويج بلقب لكرة القدم منذ ضم ليونيل هذا الموسم، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو قال إنه لم يحول مجموعة اللاعبين اللامعين لديه إلى فريق متناغم بعد. وتعاقد سان جيرمان مع ميسي في انتقال مجاني من ليشكل خط هجوم قوي بوجود الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي ، لكن الثلاثي لم يظهر أفضل ما لديه حتى الآن. وأبلغ بوكيتينو مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كلوب بروج في افتتاح جولات المجموعة الأولى: "لسنا فريقاً حتى الآن، جلب النادي العديد من اللاعبين هذا الصيف، وتوجد بعض الأسماء الكبيرة لكننا لم نتحول إلى فريق". وأضاف: "نحن مجموعة من اللاعبين تحتاج لتحقيق نتائج جيدة، يسود شعور بأن سان جيرمان وتشيلسي هما الأقوى، لكن حامل اللقب لذا سيكون الفريق الذي يتوجب التغلب عليه خاصة بعد تعزيز تشكيلته". وقال قائد الفريق ماركينيوس إنه لا يوجد "ضغط إضافي" للفوز بلقب دوري الأبطال بعد انضمام ميسي لعامين بجانب سيرجيو راموس قائد السابق ولاعب الوسط جورجينيو فينالدم من . وتابع المدافع البرازيلي: "نتعامل مع الضغوط كل موسم خاصة عند اللعب لسان جيرمان وهذا جزء من اللعبة، بسبب التشكيلة التي نملكها سيزداد الحديث ونحن سعداء بوجود هذه المجموعة من اللاعبين لكن لا ضغط إضافي بل أشياء إيجابية فقط".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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