بوكيتينو: سان جيرمان ليس فريقاً متناغماً!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أصبح باريس سان جيرمان مرشحاً فوق العادة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ ضم ليونيل ميسي هذا الموسم، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو قال إنه لم يحول مجموعة اللاعبين اللامعين لديه إلى فريق متناغم بعد. وتعاقد سان جيرمان مع ميسي في انتقال مجاني من برشلونة ليشكل خط هجوم قوي بوجود الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، لكن الثلاثي لم يظهر أفضل ما لديه حتى الآن. وأبلغ بوكيتينو مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كلوب بروج في افتتاح جولات المجموعة الأولى: "لسنا فريقاً حتى الآن، جلب النادي العديد من اللاعبين هذا الصيف، وتوجد بعض الأسماء الكبيرة لكننا لم نتحول إلى فريق". وأضاف: "نحن مجموعة من اللاعبين تحتاج لتحقيق نتائج جيدة، يسود شعور بأن سان جيرمان وتشيلسي هما الأقوى، لكن تشيلسي حامل اللقب لذا سيكون الفريق الذي يتوجب التغلب عليه خاصة بعد تعزيز تشكيلته". وقال قائد الفريق ماركينيوس إنه لا يوجد "ضغط إضافي" للفوز بلقب دوري الأبطال بعد انضمام ميسي لعامين بجانب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ولاعب الوسط جورجينيو فينالدم من ليفربول. وتابع المدافع البرازيلي: "نتعامل مع الضغوط كل موسم خاصة عند اللعب لسان جيرمان وهذا جزء من اللعبة، بسبب التشكيلة التي نملكها سيزداد الحديث ونحن سعداء بوجود هذه المجموعة من اللاعبين لكن لا ضغط إضافي بل أشياء إيجابية فقط".

