«يعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق».. محمود جنش يعلن رحيله عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، مساء الثلاثاء، رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز.

وأصدر جنش بيانًا رسميًا عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام" قال فيه: ”اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناءً على قرار الإدارة الفنية والمدرب“.

وأضاف جنش: ”يعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق في سبيل خدمة بيتي نادي الزمالك.. أتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم“.

وانتقل جنش إلى صفوف فريق فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب ما نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن جنش قد وقع على عقود انتقاله رسميًا لصفوف فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يشار إلى أن المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون، طلب الاستغناء عن محمود جنش بعد أزمة نشبت بينهما في معسكر الفريق بالعين السخنة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في الدوري.

وتأزمت الأمور بين جنش وكارتيرون في الفترة الماضية، ما استدعى تدخل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، حسين لبيب، حيث عقد جلسة مع حارس الفريق تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بينه وبين المدرب الفرنسي.

واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.

وفي وقت سابق، استقر الزمالك على رحيل أسامة فيصل على سبيل الإعارة لنادي البنك الأهلي، مع كريم بامبو لنفس النادي، وفي الطريق الظهير الأيمن الصاعد أحمد عيد.

وأمس الثلاثاء، أعلن الزمالك تعاقده مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، بعدما فسخ الأخير عقده مع فريق الترجي .

ووقع النقاز لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، بداية من الموسم المقبل، ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان؛ لتدعيم صفوف الفريق.