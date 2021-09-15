إيهاب جلال: المنتخب لم يفاوضنى لخلافة البدرى.. وسأعود للإسماعيلى مستقبلًا

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، إن اتحاد الكرة لم يفاوضه لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية بعد رحيل حسام البدري المدرب السابق.

وقال جلال في تصريحات تليفزيونية "الإسماعيلي بيتي وسأعود له في المستقبل بالتأكيد، وكان لي شرف التواجد داخله خلال الفترة الماضية".

ونجح نادى بيراميدز في التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوى خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى قدمت له إدارة الفريق الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فردا من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

واتفق مسئولو نادى بيراميدز مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بعدما رحل المدرب عن نادى الإسماعيلى بعد انتهاء الموسم، ليقود الفريق السماوى في الموسم المقبل.