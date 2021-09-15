شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: أشارك قريبا فى بطولة أنديان ويلز مع أفضل المصنفات عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميار شريف بطلة التنس، ان بطولة المانيا لم تكن سهلة وفوزي بهذه البطولة كان إنجاز كبيرا، موضحة: ""أمامي مشوار طويل في التنس ولازلت حتى الآن في بداية الطريق".

وأضافت ميار شريف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي شوبير: "أن الفترة الصعبة في هذه البطولة كانت في الماتش نصف النهائي بسبب طول فترة الماتش واستمراره 3 ساعات ، مؤكدة أنها قامت بلعب العديد من الماتشات المتتالية .

وتابعت ميار شريف: "أشارك قريبا في بطولة أنديان ويلز مع أفضل المصنفات عالمياً، بشكر ربنا على دعم المصريين والإعلاميين على الدعم الكبير، وهو الذي يدفعني لتحقيق مزيد من النجاح".

وأضافت ميار شريف، أنني سعيدة بالنتائج التي حققتها حتى الأن، مشيرة إلى أنني شاركت في البطولة على مدار 5 أيام متتالية، أنا مصرية، واحنا نقدر نستحمل مجهود أكبر من الناس اللي برة ونقدر نحقق إنجازات كبيرة"

وتقدمت ميار شريف بطلة التنس المصرية للمركز الـ74 فى التصنيف العالمي للتنس، واستطاعت ميار شريف أن تتقدم 22 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت، أمس، لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين "2/6- 3/6".

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.