شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتفق مع دجلة على ضم عبد المنصف لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل الاتحاد السكندري مع وادي دجلة لاتفاق مادي على ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وعلم الخليج 365 أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولي الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد حيث طالب أوسة بعقد لمدة موسم واحد وهو ما تحفظ عليه مسئولي زعيم الثغر الذين طالبوا بعقد لمدة موسمين واستجاب له الحارس الدولى السابق.

وتعثرت المفاوضات بين الاتحاد ودجلة لضم عبد المنصف، بسبب المقابل المادي، لكن أوسة نجح بعلاقاته مع ماجد سامي رئيس دجلة في تخفيض المطالب المالية والوصول لقيمة ترضى الطرفين واتمام التعاقد على أن يعلن عن الصفقة خلال ساعات.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، إنه تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري، مدرب المنتخب الأسبق، موضحا أن تغيير المدربين في الغزلان كان له تأثير سلبي على الأداء في الموسم الماضى، خصوصا أنهم لا يملكون لاعبين ذوي خبرات عالية.

وأكد عبد المنصف، في تصريحات تليفزيونية، أنه اتفق مع ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة على الرحيل يعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مشيرا إلى أنه لم يستقر على الذهاب لنادي معين رغم وجود أكثر من عرض موضحا عزمه على الإستمرار في الملاعب لتحقيق طموحه خلال الفترة القادمة.

أوضح "أوسة" أن الموسم القادم سيكون مهم جدا بالنسبة له في الملاعب لأنه سيكون الموسم الـ26 له في المستطيل الأخضر وسيمنحه رقم الأكثر مشاركة في بطولة الدوري في العالم بلعب 26 موسما متتاليا وهذا لم يحدث من قبل.