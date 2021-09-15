شكرا لقرائتكم خبر عن محامى النقاز: اللاعب تنازل عن شكواه ضد الزمالك ولا صحة لاعارته لنادٍ آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنيس بن ميم محامى اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك العائد لناديه، إن رغبة الطرفين تلاقت فى العودة بعد الازمة، مشيرًا إلى أن العقد مدته 3 سنوات وقدم اللاعب تضحيات كبيرة من أجل العودة.

وأوضح بن ميم خلال تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد الزمالك فى الفيفا بعد التعاقد مع الأبيض خاصة وأن اللاعب سعيد بالعودة لناديه.

تابع أن فكرة إعارة اللاعب لنادى آخر غير مطروحة فى ظل وجود حمزة المثلوثى، موضحًا أنه لو كان يفكر فى الإعارة لكان أنضم لأى نادى بعيدًا عن الزمالك.

أعلن نادى الزمالك ضم التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى السابق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ونشر حساب الزمالك على تويتر فيديو ترحيب باللاعب وعلق "هو هنا".

وكشف الغندور، على صفحته الرسمية، أن حمدى النقاز وقع عقود مبدئية لنادى الزمالك قبل سفره وحصل على 50% من مستحقات الموسم الجديد فى صورة شيك مستحق الدفع عقب عودته من تونس والانضمام للزمالك رسميا.

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.