شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جنوب إفريقيا: إصابة بيرسى تاو حدثت أثناء تواجده فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ثولاني نجوينا طبيب منتخب جنوب أفريقيا، إن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي قد أصيب مع المنتخب في التوقف الدولي الأخير في تصفيات كأس العالم 2022.
وقال نجوينيا في تصريحات تليفزيونية أن بيرسي تاو أصيب خلال التوقف الدولي مع المنتخب، وأنهم أرسلوا التقرير الطبي الخاص به للأهلي، وأنهم لن يتحدثوا عن تفاصيل إصابته في الإعلام إلا بخطاب رسمي موقع من اللاعب حفاظا على الاتفاق معه.
ويجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية.
ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف بيرسي تاو وتطورات إصابته بعدما أجرى أشعة منذ أيام وخضع لبرنامج تأهيلي بهدف التعافي من هذه الإصابة التى حرمته من الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن.
وتلقى مسئولى الأهلي اتصالات من نظراءهم في منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسي تاو ، ويتابع مسئولى منتخب جنوب أفريقيا مع نظراؤهم في الأهلي حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا الأخير الذي فازت فيه جنوب أفريقيا على غانا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022.
ويعاني بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر الجاري ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.