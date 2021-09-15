شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جنوب إفريقيا: إصابة بيرسى تاو حدثت أثناء تواجده فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثولاني نجوينا طبيب منتخب جنوب أفريقيا، إن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي قد أصيب مع المنتخب في التوقف الدولي الأخير في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال نجوينيا في تصريحات تليفزيونية أن بيرسي تاو أصيب خلال التوقف الدولي مع المنتخب، وأنهم أرسلوا التقرير الطبي الخاص به للأهلي، وأنهم لن يتحدثوا عن تفاصيل إصابته في الإعلام إلا بخطاب رسمي موقع من اللاعب حفاظا على الاتفاق معه.