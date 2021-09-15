شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تمت اعارة جنش وصبحى.. وبن شرقى وافق على التجديد بشرط وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الاتربي نائب رئيس لجنة ادارة الزمالك أن اشرف بن شرقي وافق علي التجديد للفريق الأبيض لمدة ٣ مواسم، مع وجود شرط في العقد يدفع اللاعب بموجبه مبلغ قليل جدا ويفسخ العقد في اي وقت، قائلا: "هناك رغبة كبيرة في الزمالك لبقاء أشرف بن شرقي".

وأضاف الأتربى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي شوبير: "محمد صبحي إعارة إلى نادي فاركو لمدة موسم مع أحقية الشراء، وإعارة جنش لنادي فيوتشر لمدة موسم، في رأيي رحيل جنش وصبحي أمر طبيعي في وجود عواد و أبو جبل".

وواصل نائب رئيس الزمالك: "إحنا راضيين عن الفريق الحالي و مع إضافة الناشئين هننافس ع الدوري الجديد ".

وواصل محمد الإتربي: "كنا نتمنى إتمام صفقة عبدالله السعيد وإنضمامه لنادي الزمالك".

أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، حيث كتب جنش عبر صفحته على انستجرام: "أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب".

أضاف محمود جنش: "يعلم الله إننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك.. وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".