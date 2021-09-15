الحكم الجزائري مصطفى غربال يكشف لمصراوي حقيقة تكليفه بإدارة مباراة السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الحكم الجزائري، مصطفى غربال، حقيقة ما تداولته تقارير صحفية في بلاده عن إسناد مباراة السوبر المصري له.

وتجمع بطولة السوبر المصري بين فريقي الأهلي، بصفته بطلًا للنسخة قبل الماضية لبطولة الدوري وطلائع الجيش وصيف النسخة الماضية لبطولة الكأس يوم 21 سبتمبر الحالي.

وقال غربال، في تصريحات خاصة ليلاكورة:"لم أستلم أي تكليف بالمباراة حتى الساعة.. إن شاء الله خير".

وكانت صحيفة الشروق الجزائرية، قد ذكرت أن مباراة السوبر المصري تم إسنادها لمواطنها مصطفى غربال على أن يكون مواطنه مهدي عبيد حكمًا للفيديو.