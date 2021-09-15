رئيس النجوم: الإسماعيلي لن يستطيع تسجيل لاعبين جدد بسبب الغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الغرامة الموقعة على نادي الإسماعيلي بشأن قضية إبراهيم حسن نهائية، مشيراً إلى أن الدراويش لن يستطيعوا تسجيل لاعبين جدد.

وقال الطويلة في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: الإسماعيلي صرف حوالي 4 مليون جنيه للطعن على غرامة قضية إبراهيم حسن من أجل تأجيل دفع الغرامة".

وأضاف: "لدي حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن تغريم نادي الإسماعيلي بـ24 مليون جنيه، ولا يوجد تواصل مع النادي الإسماعيلي بشأن هذا الموضوع".

وتابع رئيس النجوم: "جماهير الإسماعيلي تعتقد أن فريقها سيقوم بتعاقدات جديدة في صفوف الفريق، ولكن هذا لن يحدث لأن الإسماعيلي غير قادر على تسجيل أي لاعب جديد وقام يتسجيل لاعبيه القدامى، وأحمد مجاهد تواصل معي وقال أنه لن يقوم بتسجيل قائمة النادي الإسماعيلي".

واختتم الطويلة: "تم خصم 3 نقاط من النادي الإسماعيلي، وكان من الممكن أن يهبط الفريق إذا غُلظت العقوبة".