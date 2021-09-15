رئيس النجوم: سأطالب بتعويض من فيفا بسبب الأضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيراً إلى أنه سيطالب بتعويض لما سببه في الكرة المصرية.

وقال الطويلة في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "تقدمت بشكوي ضد فيفا بسبب اللجان التي قررت تعيينها لإدارة الكرة المصرية، وسأطالب بتعويض مليار جنيه من فيفا بسبب ما سببته من أضرار في الكرة المصرية".

وأضاف: "فيفا أصدر قرارا بتعيين لجنة وصاية لإدارة اتحاد الكرة لحين إجراء الانتخابات، ومن حق فيفا تعيين لجنة وصاية، ولكن في حالة واحدة فقط وهي حدوث انهيار لا يمكن تداركه".

وأكمل رئيس النجوم: "ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لم يتم دعوته لحضور اجتماع تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة الاتحاد، ومن حضر الاجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة فقط دون أي صفة، وطالبنا بتنصيب ثروت سويلم رئيسا لاتحاد الكرة لحين إجراء الانتخابات".

واختتم الطويلة: "لجنة التطبيع لم تنهي أزمات الكرة المصرية خلال شهرين من أجل أن يتم استمرارها وعدم إقامة انتخابات، واستغلت وباء كورونا لعدم إقامة انتخابات اتحاد الكرة".