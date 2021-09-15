الزمالك: تمت التسوية مع النقاز وديا.. ونتوقع التجديد لبنشرقي 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الأتربي، نائب رئيس الزمالك، أنه تم تسوية أزمة النادي مع التونسي حمدي النقاز بعد عودته للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يتوقع التجديد للمغربي أشرف بنشرقي.

وقال الأتربي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "تم تسوية المشكلة مع حمدي النقاز بشكل ودي بعد عودته للزمالك".

وأضاف: "حمدي النقاز حصل على حكم في وقت سابق يلزم الزمالك بسداد مليون و350 ألف دولار، والتسوية تقضي بتنازل النقاز عن هذا الحكم بعد عودته للزمالك".

وتابع: "وصول النادي لهذه التسوية يعتبر أمرا جيدا لأنه لم يكن هناك حل آخر، النقاز لاعب كبير وإذا لم تتم التسوية كنا سنضطر لدفع مليون و350 ألف دولار دون الاستفادة من اللاعب".

وشدد: "أرى أن التسوية جيدة ولصالح النادي لأننا حصلنا على اللاعب لمدة ثلاث سنوات، كانت لديه رغبة للعب مع الفريق ولم نتحمل الغرامة، وهذا يعد إنجازا للجنة التي تدير النادي".

وواصل: "حمزة المثلوثي لاعب مميز ويلعب أساسيا مع منتخب تونس، أن يكون لديك لاعبَين من تونس في الناحية اليمنى يعتبر أمرا رائعا، وكارتيرون هو الذي سيختار بينهما من أجل اللعب، وفكرة الإعارة من عدمها تعود لقرار المدير الفني".

وأتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "هناك رغبة كبيرة في الزمالك لبقاء أشرف بن شرقي مع الفريق، وأتوقع تمديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات خلال الفترة المقبلة".