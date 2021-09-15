وكيله: النقاز ضحّى من أجل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أنيس بن ميم، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، أنه ضحى من أجل العودة للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه رفض العديد من العروض في مصر.

وقال بن ميم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حمدي النقاز ضحَّى بخصوص المستحقات المالية الخاصة به من أجل العودة للزمالك".

وأضاف: "قمنا بسحب القضية بعد تنازل اللاعب عنها، اللاعب كان بإمكانه الانضمام لأندية أخرى بمقابل أكثر مما سيتضاقى مع الزمالك".

وأوضح: "كانت هناك عروض جدية من أندية مصرية أخرى سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء لاعبين، لكنه فضل عرض الزمالك".

وعن حقيقة نية الزمالك لإعارة النقاز، أكد بن ميم: "الاتفاق مع الزمالك واضح ولم نناقش الإعارة، فهي غير مطروحة والمدرب كارتيرون كان يرغب في عودة حمدي النقاز وسعيد بعودته".

وأكمل: "كارتيرون لم يقدم وعدا للنقاز باللعب أساسيا، كل لاعب بإمكانياته سيبذل مجهوده من أجل حجز مكانه في التشكيل، وهو ما سيتحدد وفقا لرغبة المدير الفني".

وأكد: "تألق النقاز سابقا مع الزمالك شجعه على العودة مرة أخرى، الزمالك فريق بطل ولا بد من دعم صفوفه للحفاظ على هذه النجاحات".

وشدد: "لم أر النقاز سعيدا منذ عام ونصف وقت رحيله عن الزمالك مثل فرحته بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى".

وعن حقيقة رغبة الأهلي في ضم النقاز، أتم وكيل النقاز قائلا: "بعض الوكلاء تواصلوا معنا للاستفسار عن إمكانية عرض اللاعب على الأهلي لكن الأمر لم يرتق لمرحلة العرض الجدي من النادي للاعب".