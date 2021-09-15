قناة الزمالك تُعلن إعارة جنش و صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إعارة حارس مرمى فريقه محمود جنش لمدة موسم لصفوف نادي فيوتشر.

وأضاف الغندور، خلال تقديم حلقة برنامجه اليوم الثلاثاء:"أمس تم الانتهاء من إعارة محمد صبحي لنادي فاركو مقابل 5 مليون جنيه".

وتابع مقدم برنامج زملكاوي:"كنت أرى أن عودة صبحي مهمة جدًا وقناعتي كلاعب كرة أراه سيكون حارس مصر وكان لابد الاحتفاظ به ولكن هناك رغبة منه في المشاركة والمبلغ الذي سيخرج به مغريًا قد يستفيد منه الزمالك ولكن يجب الحفاظ على القوام الأساسي والتجديد للاعبين".

وأتم الغندور تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية تم تجديد التعاقد معهم لمدة موسم.