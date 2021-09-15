جنش يعلن رسميًا رحيله عن صفوف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر جنش مقطع مصور له عبر موقع إنستجرام، صاحبه رسالة أعلن خلالها الرحيل دون الإشارة إلى الفريق الذي سينتقل إليه.

وقال جنش: "اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناءً على قرار الإدارة الفنية والمدرب".

واختتم: "يعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق في سبيل خدمة بيتي نادي الزمالك.. أتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".

كما أعلن نادي الزمالك رسميًا انتقال جنش إلى صفوف فريق فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك عبر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء على موقع تويتر.

الجدير بالذكر أن مصدر داخل نادي الزمالك سبق وأن أكد لمصراوي، أن جنش قريب من الانتقال إلى صفوف فريق فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.