اخبار الرياضه

دوري الأبطال.. بداية ناجحة لتشيلسي.. ويوفنتوس يقهر مالمو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق فريق الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو ، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.

نتائج المباريات:

0-3 بايرن ميونخ (المجموعة الخامسة)

دينامو كييف 0-0 بنفيكا (المجموعة الخامسة)

فياريال 2-2 أتلانتا (المجموعة السادسة)

يانج بويز 2-1 مانشستر يونايتد (المجموعة السادسة)

ليل 0-0 فولفسبورج (المجموعة السابعة)

إشبيلية 1-1 ريد بول سالزبورج (المجموعة السابعة)

تشيلسي 1-0 زينت سان بطرسبرج (المجموعة الثامنة)

مالمو 0-3 يوفنتوس (المجموعة الثامنة)

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا