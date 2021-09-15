دوري الأبطال.. بداية ناجحة لتشيلسي.. ويوفنتوس يقهر مالمو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.

نتائج المباريات:

برشلونة 0-3 بايرن ميونخ (المجموعة الخامسة)

دينامو كييف 0-0 بنفيكا (المجموعة الخامسة)

فياريال 2-2 أتلانتا (المجموعة السادسة)

يانج بويز 2-1 مانشستر يونايتد (المجموعة السادسة)

ليل 0-0 فولفسبورج (المجموعة السابعة)

إشبيلية 1-1 ريد بول سالزبورج (المجموعة السابعة)

تشيلسي 1-0 زينت سان بطرسبرج (المجموعة الثامنة)

مالمو 0-3 يوفنتوس (المجموعة الثامنة)