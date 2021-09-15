غدًا الأربعاء.. انطلاق بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بـ"شبوة"

المنامة - ياسر ابراهيم - تحتضن مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، يوم غدا الأربعاء، بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بالجمهورية، لأول مرة في تاريخ المحافظة، بمشاركة سبعة أندية.

وأعلن، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة عتق عن استكمال كافة التحضيرات الفنية لانطلاق دوري أندية الدرجة الأولى بالجمهورية، يوم غد الأربعاء، على ملعب الخليفي بمدينة عتق، والذي يضم سبعة أندية رياضية.



وناقشت اللجنة الفنية في اجتماعها برئاسة مدير عام مكتب الشباب والرياضة محسن سنان، وممثل الاتحاد العام لكرة القدم أحمد الشرفي مع ممثلي الأندية المشاركة في المجموعة الإجراءات التنظيمية للبطولة والاشتراطات الفنية والقانونية لها.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق، حيث ستنطلق منافسات البطولة يوم غد الأربعاء، بمباراة الافتتاح، والتي تجمع شعب إب، وصقر تعز.



وفي هذا الصدد، أكد مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة محسن سنان أن التحضيرات لهذه المناسبة مستمرة و بوتيرة عالية و بمعنويات مرتفعة.

وثمن بن سنان قرار الاتحاد العام باختيار شبوة و استضافتها للبطولة لأول مرة، مشيراً إلى أهمية الزخم الرياضي الذي تشهده المحافظة، مؤكداً دعم قيادة المحافظة ممثلة في المحافظ محمد صالح بن عديو لجميع الأنشطة الرياضية.