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الامارات | متفرقات.. مواعيد جديدة لـ «تنس مبادلة» في ديسمبر المقبل

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام النسخة الـ13 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، ديسمبر المقبل، بمواعيد جديدة، حيث تستقطب مشاركة ستةٍ من أفضل لاعبي التنس في العالم، واثنتين من اللاعبات النُخبة، وتقام بين 16-18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد . وتتوافر تذاكر البطولة، التي تبدأ أسعارها من 100 درهم للبالغين، و50 درهماً إماراتياً للأطفال. وتنظم البطولة وفق، بروتوكولات الصحة والسلامة ذات المستوى العالمي، وبما ينسجم مع خطط العاصمة الإماراتية لاستئناف الأنشطة الرياضية الحية، دون فرض الحجر الصحي الاحترازي على المسافرين الدوليين المُطعّمين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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