الامارات | «بارا ترايثلون».. في ضيافة أبوظبي وبمشاركة المحترفين من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بارا ترايثلون».. في ضيافة أبوظبي وبمشاركة المحترفين من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، إضافة كأس بارا ترايثلون العالمي، إلى برنامج بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، التي تقام برعاية «ضمان»، في جزيرة ياس بين 5 و6 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1250 رياضياً، ويمثلون أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إلى جانب المشاركة المجتمعية.

وتعود سلسلة بطولات الترايثلون العالمية إلى الواجهة بعد توقفها العام الماضي، وستكون أبوظبي على الموعد من جديد، وتأتي الاستضافة بعد اعتذار إيطاليا.

وتشمل المنافسات 9 فئات، يتنافس فيها الرياضيون من أصحاب الهمم، كما تندرج كأس بارا ترايثلون، ضمن أجندة (بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون).

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «يسعدنا الإعلان عن استضافة كأس بارا ترايثلون، وإضافته إلى برنامج البطولة، انطلاقاً من نهج الإمارات، ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة أصحاب الهمم، وتقديم جميع الإمكانات والمقومات لهم، من أجل تحقيق طموحاتهم، وترسيخ قيم الدمج المجتمعي».

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