الامارات | متفرقات.. «عمومية غير عادية» لاتحاد اليد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «عمومية غير عادية» لاتحاد اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اتحاد اليد، في الرابعة والنصف عصر اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، اجتماع «الجمعية العمومية غير العادي»، لاعتماد النظام الأساسي المعدل، المتوافق مع «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية».

وقال أمين عام اتحاد اليد، ناصر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: قامت لجنة تعديل النظام الأساسي منذ أغسطس الماضي، بدراسة الملاحظات التي تمت مناقشتها في ورشة العمل، بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للنظام الأساسي، لاعتمادها رسمياً في العمومية، قبل أن يتم رفعها نهائياً إلى الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية.

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