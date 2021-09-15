الامارات | ميدالية رابعة لجودو الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية رابعة لجودو الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف عبدالرحمن محمد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ميدالية فضية جديدة لجودو الإمارات، خلال المشاركة في فعاليات البطولة العربية للجودو بالقاهرة، ليرتفع رصيد جودو الإمارات قبل إقامة منافسات الفرق اليوم إلى أربع ميداليات عبارة عن ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وباحتساب الميدالية الفضية يصبح فريق الفجيرة للفنون القتالية ضمن الفرق الأربع الأوائل لفئة الناشئين ما بين 20 نادياً.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، أن ما تحقق خلال المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة مؤشر جيد لمسيرة تطور اللعبة في الدولة، وحافز على استئناف العطاء والعمل المشترك مع الأندية للكشف عن المواهب وصقلها في البطولات المحلية التي تعد الطريق المناسب للمشاركات الخارجية، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة العربية للجودو جاءت في موعدها.

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