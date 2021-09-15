الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
بشكتاش - بوروسيا دورتموند 20:45
شيريف تيراسبول - شاختار 20:45
مانشستر سيتي - لايبزيج 23:00
كلوب بروج - سان جيرمان 23:00
سبورتينج لشبونة - أياكس 23:00
أتلتيكو مدريد - بورتو 23:00
ليفربول - ميلان 23:00
إنتر ميلان - ريال مدريد 23:00
الدوري الأوروبي
سبارتاك موسكو - ليجيا وارسو 18:30
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي - بانكوك جلاس 12:30
أوساكا - بوهانغ ستيلرز 13:00
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