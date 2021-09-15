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الامارات | نادي الإمارات يعقد اجتماعاً تنسيقياً لألعاب القوى

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محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يعقد اجتماعاً تنسيقياً لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد نادي الإمارات أول اجتماع خاص بألعاب القوى للتجهيز والاستعداد للموسم الجديد، وتم مناقشة الاستعدادات الفنية والإدارية للموسم الجديد، ومختلف البطولات التي يجري التحضير للمشاركة فيها، ومدى استعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وتطوير فرق الناشئين.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية والجماعية، جمال القرصي، بحضور عضوي مجلس الإدارة منصور إبراهيم وسعيد مصبح، والمدرب هادي محمد كريم، وسكرتير الألعاب الفردية والجماعية مازن سوقار، ولاعبات ألعاب القوى. وأكد جمال القرصي، في تصريح صحافي، أن النادي ينظر بعين الرضا إلى ما حققه فريق ألعاب القوى من نتائج ومشاركات سابقة، عكست النهج المتميز للتطور الرياضي في نادي الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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